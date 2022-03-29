В Челябинске участились случаи незаконного слива жидких бытовых отходов в колодцы

В Челябинске участились случаи незаконного слива жидких бытовых отходов частным автотранспортом в колодцы централизованного водоотведения. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сброс таких отходов в городские канализационные колодцы создает дополнительную нагрузку на сети и приводит к засорам сетей водоотведения, что в последствии чревато крупными авариями", - подчеркнул он.

Кроме того, в канализацию сливают клеевые массы и маслосодержащие отходы, что может привести к полной блокировке городской канализации.

Жителей города попросили фиксировать такие факты и сообщать об этом в МУП "ПОВВ" или управление по благоустройству города. Нарушителям грозят штрафы в размере до 50 тыс. рублей.