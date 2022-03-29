Бумаги Fix Price подскочили в цене на 20% на торгах Мосбиржи

Мосбиржа объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам Fix Price Group (сеть бюджетных магазинов с фиксированными ценами) из-за их роста более чем на 20%.

Дискретный аукцион — особый режим торгов, который заменяет их приостановку. Режим вводится в условиях волатильности. Он необходим для стабилизации биржевых торгов. Дискретные аукционы защищают от резких изменений котировок и манипулирования рыночными ценами.

Также сообщается о дискретном аукционе по бумагам VK – они торгуются первый день после месячной паузы и прибавляют уже более 40% в цене.

Напомним, после "пробных" торгов голубыми фишками на прошлой неделе ЦБ разрешил Мосбирже начать торги всеми российскими акциями после почти месячной паузы.