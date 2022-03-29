29 Марта 2022
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Экономика В России
Полки в магазине Fix Price (17.03.22) (2022) | Фото: Накануне.RU

Бумаги Fix Price подскочили в цене на 20% на торгах Мосбиржи

Мосбиржа объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам Fix Price Group (сеть бюджетных магазинов с фиксированными ценами) из-за их роста более чем на 20%.

Дискретный аукцион — особый режим торгов, который заменяет их приостановку. Режим вводится в условиях волатильности. Он необходим для стабилизации биржевых торгов. Дискретные аукционы защищают от резких изменений котировок и манипулирования рыночными ценами.

Также сообщается о дискретном аукционе по бумагам VK – они торгуются первый день после месячной паузы и прибавляют уже более 40% в цене.

Напомним, после "пробных" торгов голубыми фишками на прошлой неделе ЦБ разрешил Мосбирже начать торги всеми российскими акциями после почти месячной паузы.

Теги: акции, ценные бумаги, торги, мосбиржа, Fix Price



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