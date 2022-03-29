29 Марта 2022
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале появятся школы здоровья для переболевших ковидом

На Среднем Урале открываются специальные школы здоровья для пациентов, перенесших коронавирус.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, первая такая школа появится на базе Сысертской центральной районной больницы в рамках нацпроекта "Демография". Проводить семинары в ней будет местное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Беседы в формате диалога будут организованы по актуальным темам: рациональное питание, стресс и психическое здоровье, вредные привычки, профилактика и последствия ковида. Планируется, что слушатели смогут получить не только теоретические знания, но и психологическую поддержку: все занятия будет вести психолог-реабилитолог Сысертского отделения "Волонтеров-медиков".

Лекции школы здоровья утверждены Минздравом РФ. Главная цель подобных встреч – сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни и сподвигнуть тщательнее следить за своим самочувствием, особенно тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, что с этой недели на Среднем Урале свернули почти все выездные пункты вакцинации от ковида.

Теги: школы здоровья, ковид, Свердловская область



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