На Среднем Урале появятся школы здоровья для переболевших ковидом

На Среднем Урале открываются специальные школы здоровья для пациентов, перенесших коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, первая такая школа появится на базе Сысертской центральной районной больницы в рамках нацпроекта "Демография". Проводить семинары в ней будет местное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Беседы в формате диалога будут организованы по актуальным темам: рациональное питание, стресс и психическое здоровье, вредные привычки, профилактика и последствия ковида. Планируется, что слушатели смогут получить не только теоретические знания, но и психологическую поддержку: все занятия будет вести психолог-реабилитолог Сысертского отделения "Волонтеров-медиков".

Лекции школы здоровья утверждены Минздравом РФ. Главная цель подобных встреч – сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни и сподвигнуть тщательнее следить за своим самочувствием, особенно тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, что с этой недели на Среднем Урале свернули почти все выездные пункты вакцинации от ковида.