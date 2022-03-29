29 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Озвучены варианты покупки европейскими компаниями рублей на газ

Европейские компании смогут покупать рубли для оплаты поставок газа из России через неподсанкционные банки или "дочки" на Мосбирже.
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"Самый простой вариант – использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию", - сказал в интервью РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Второй вариант – открытие дочернего предприятия в России.

"Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже "дочка" продаёт валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счёт средства, за которые приобретает газ", - сказал Гришунин.

По данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит 88,04 руб., евро – 96,88 руб.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отказ Запада платить за российский газ в рублях, отметил, что "нет оплаты – нет газа".

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако определенно мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены – отправлять газ Западной Европе бесплатно. Нет оплаты – нет газа", - сказал Песков в эфире американской телекомпании PBS, его словам приводит "Ъ".

Теги: Газ, Европа, поставки



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