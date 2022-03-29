Минфин РФ выплатил очередные $102 млн по суверенным евробондам

Минфин России погасил очередной купон по еврооблигациям "в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией".

"Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 102,00 млн долл. США сроком 28 марта 2022 г. получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что обязательства по обслуживанию госдолга выполнены в полном объеме.

Ранее Минфин уже провел выплаты по евробондам в валюте на фоне блокировки валютных резервов государства властями США.