Жанна Рябцева: Россия будет восстанавливать города Украины — это и будут "новые города Шойгу"

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Жанна Рябцева заявила, что Россия будет восстанавливать пострадавшие города Украины, передает корреспондент Накануне.RU. По ее словам, действия фашистов не останутся безнаказанными.

"Не так давно Сергей Шойгу сказал, что будет строительство новых городов. Я думаю, что мы будем строить новые города, восстанавливать города, потому что то, что устроили фашисты, что они творят со своими мирными жителями, прикрываются ими как щитом, оставляют города в руинах, такого не было даже во Вторую мировую. Города будем восстанавливать", — заявила Жанна Рябцева.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать украинский Мариуполь, пострадавший в ходе военных действий.

"То, что мы видим, что там творится, что они убивают своих же людей, они расстреливают людей, дома, они прицельно бьют по учреждениям социальной культуры — они сегодня за мирными жителями пытаются спастись. Но то, что они творят с нашими пленными, — они не уйдут от возмездия. Наш русский солдат — это мирный солдат, но когда убивают детей и женщин, наказание придет обязательно. Ни один от возмездия не уйдет", — заявила депутат.

Сегодня депутат поучаствовала в отправке очередного гуманитарного груза на Украину, в нем также можно увидеть и строительные материалы, которые понадобятся для восстановления привычного быта горожан. Многие украинцы, по словам Рябцевой, сейчас находятся без света, газа и готовят еду практически на костре. Потому задача России — поддержать нуждающихся, восстановить для них города и наказать виновных.

"Они же (жители ДНР и ЛНР) говорят, что все эти годы помощь шла только от России: весь остальной мир закрывал на это глаза. Хорошо, что уже многие средства массовой информации, в том числе и зарубежные, показывают, что творят фашисты с мирными жителями. И люди, которые сегодня остались живы, которые проходят по гуманитарному коридору, рассказывают о там, что с ними творили их же соседи. Женщина рассказала, как фашисты убили ее сына, ранили внука, забрали одежду и попытались выйти с Украины как мирные жители. Но у нашего солдата буквально нюх на убийц. Я не буду называть сейчас все группировки, все они известны. Но каждый житель знает своего соседа-убийцу. Сегодня Следственный комитет России проводит работу, и все, кто стреляют в своих мирных жителей, они понесут наказание. Все адреса, явки, пароли записаны — если кто-то попытается выйти из Донбасса и Луганска. Так что каждого по одному будем, кто стрелял и убивал все эти 8 лет", — заключила Рябцева.