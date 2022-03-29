Глава МВД наградил прикамского полицейского, на ходу остановившего фуру с мертвым водителем

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил старшего оперуполномоченного группы по розыску ОУР ОМВД России по Добрянскому городскому округу майора полиции Александра Шехирева, который на ходу остановил фуру с погибшим водителем.

О награждении Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ведомства, которые указом президента Российской Федерации удостоены госнаград", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября 2021 года старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев в составе следственно-оперативной группы осматривал место происшествия. Полицейский увидел, как на горе припарковалась фура. Постояв немного, она медленно начала движение под крутую гору. Силовику показалось странным поведение водителя, он стал пристально наблюдать за большегрузом. Вскоре "VOLVO SCHMITZ" поравнялось с местом, где находилась следственно-оперативная группа. В этот момент Шехерев увидел, что водительское место свободно и никто автомобилем не управляет. К этому времени фура длиной 14 м начала движение по "встречке".

Майор Шехирев на служебной машине обогнал фуру, бегом подбежал к движущемуся автопоезду, запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь, затем припарковал "VOLVO" на правой стороне обочины дороги, выставил аварийные знаки. В это время его коллеги по следственной оперативной группе предупреждали автолюбителей о возможной опасности. Позже стало понятно, что вины 60-летнего водителя "VOLVO SCHMITZ" в случившемся нет – он умер от сердечного приступа в кабине.