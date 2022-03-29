Зеленский: Италия готова стать гарантом безопасности Украины

Владимир Зеленский в своем новом видеоролике заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе гарантий, которая прорабатывается.

Что касается позиции других стран, то одни Зеленский по обыкновению хвалит, другие упрекает в пассивности. В частности, он возмутился заявлениями об эмбарго на поставку российской нефти в Европу в случае применения химического оружия.

"Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло! Ждать химического оружия", - сказал он.

Накануне он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон боится России.

Гарантии безопасности Украины Зеленский хочет обсуждать без привязки к другим условиям безопасности России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил вчера, что денацификация и демилитаризация Украины являются обязательными условиями России.