29 Марта 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский: Италия готова стать гарантом безопасности Украины

Владимир Зеленский в своем новом видеоролике заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе гарантий, которая прорабатывается.

Что касается позиции других стран, то одни Зеленский по обыкновению хвалит, другие упрекает в пассивности. В частности, он возмутился заявлениями об эмбарго на поставку российской нефти в Европу в случае применения химического оружия.

"Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло! Ждать химического оружия", - сказал он.

Накануне он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон боится России.

Гарантии безопасности Украины Зеленский хочет обсуждать без привязки к другим условиям безопасности России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил вчера, что денацификация и демилитаризация Украины являются обязательными условиями России.

Теги: Украина, Италия, Владимир Зеленский



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