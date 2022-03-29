29 Марта 2022
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Экономика В России
работа, вакансии, рынок труда, занятость населения (2022) | Фото: halkan-laser.ru / скрин

Российская экономика может лишиться до 2 миллионов рабочих мест до конца года

Число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн до конца года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отмечается, что безработица в таком случае вырастет с 4,4 до 7,1–7,8%. При более благоприятном сценарии показатель увеличится до 6,4–6,5%. При этом к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться.

Сообщается также, что при любом из этих вариантов произойдет изменение структуры занятости. Например, сократится число рабочих мест в отраслях, которые очень зависимы от импортных компонентов, включая автопром, производство бытовой техники, и вырастет потребность в специалистах легкой промышленности и IT-технологий.

Напомним, эксперты ожидают резкого скачка безработицы после ухода из России ряда международных компаний. По разным оценкам, потерять рабочие места могут до 200 тысяч человек. При этом отмечается, что рост безработицы в 2022 году вряд ли превысит пандемийные уровни.

Россияне, между тем, не особо опасаются потерять работу в ближайшее время. Так, 33% опрошенных считают, что не потеряют работу в течение месяца, 54% сказали, что это маловероятно. Только 8% трудоустроенных россиян опасаются, что из-за изменившейся социально-экономической ситуации могут в ближайший месяц стать безработными.

Теги: рабочие места, экономика, рынок труда



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