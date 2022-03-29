В России создадут свой магазин приложений для Android

АНО "Цифровые платформы" собирается примерно за месяц создать отечественный магазин приложений для Android. По словам директора "Цифровых платформ" по проектам Владимира Зыкова, запустить аналог Google Play планируется 9 мая. Называться он будет NashStore, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что корпорация Goggle собирается приостановить выдачу лицензий для выпуска российских Android-смартфонов. Предполагается, что из-за этого российские компании не смогут выпускать собственные Android-смартфоны с предустановленными сервисами Google (Gmail, Google Photos, Gboard, Google Play, Google Meet и т.д.). Ограничения ввели из-за закона об экспорте США, который запрещает передавать американские технологии странам, попавшим под санкции.