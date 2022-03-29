Times: Абрамович передавал Путину письмо от Зеленского

Издание The Times сообщает, что миллиардер Роман Абрамович прилетал на прошлой неделе в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, которому передал записку от Владимира Зеленского.

В записке Зеленский изложил условия, на которые Украина готова согласиться ради прекращения военных действий. Но Путин, якобы, ответил: "Скажите ему, что я их разобью".

Насколько эта информация достоверна, неизвестно. Издание не приводит даже ее источник.

Ранее Тhe Wall Street Journal сообщала, что Абрамович не попал под санкции США по просьбе Зеленского, как важный посредник в переговорах с Россией.