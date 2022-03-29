29 Марта 2022
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Общество Челябинская область
мусоровоз (2020) | Фото: ТЭО

Челябинский регоператор ТКО получил предупреждение УФАС из-за навязывания невыгодных условий договора

Челябинское УФАС предупредило "Центр коммунального сервиса" о недопустимости навязывания невыгодных условий. Регионального оператора по обращению с ТКО обязали внести изменения в заключенный с расчетно-кассовым центром Магнитогорска договор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Договор был заключен в 2018 году, но в прошлом году регоператор направил дополнительное соглашение для включения в договор условий о способе учета ТКО. В результате предложенного способа учета показатель объема принимаемых отходов увеличился с 2,25 м3 до 4,5 м3, что привело к увеличению расходов.

Теперь компании нужно в течение 30 дней внести изменения в договор. Если "ЦКС" не выполнит предупреждение, будет возбуждено антимонопольное дело.

Теги: ЦКС, регоператор,



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