Сергей Марков: Отключение украинского ТВ в Энергодаре имело волшебное действие

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о случае, произошедшем с сестрой его знакомой, которая проживает в Энергодаре Запорожской области.

После переворота 2014 года она стала все больше и больше ругать Россию, а после начала спецоперации стала просто люто ненавидеть Россию. После взятия Энергодара под контроль российской армией там отключили украинское телевидение.

"И это имело буквально волшебное действие. Сестра опять стала нормально общаться. Как будто наркотики перестали действовать. А там еще не включили ТВ России! Там просто фильмы показывают", - написал Марков в своем телеграм-канале.

Он уверен, что, когда включат российские каналы, мир в семье будет восстановлен.

"Общественное сознание в Украине очень пластично и быстро может быть изменено. Но нужно немедленно включать на освобожденных территориях ТВ России! Немедленно", - призвал Марков.

Об этой проблеме говорят многие эксперты: даже на освобожденных территориях продолжает работать украинская пропаганда, которая делает не меньше, чем украинская армия.