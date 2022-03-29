Клишас заявил, что расследование в ООН пыток военнопленных на Украине бесперспективно

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал бесперспективной возможность расследования в ООН фактов пыток военных на Украине.

"Много было таких призывов расследовать преступления неонацистов на Украине", - написал в своем Telegram-канале парламентарий. "Помните результаты хоть одного такого расследования от киевской хунты?", - поинтересовался он.

По его мнению, это преступление будет расследовать только СКР, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее в Сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. ООН призвала Россию и Украину начать расследование. Как заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, подобные случаи жестокого обращения с пленными должны быть немедленно прекращены.