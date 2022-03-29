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Политика Свердловская область В России
Ройзман суд допрос (2015) | Фото: Накануне.RU

Суд признал Ройзмана виновным в дискредитации Вооруженных сил

Суд признал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана виновным по новой статье о дискредитации российской армии.
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Напомним, что речь идет о статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". По ней на Ройзмана составили сразу два административных протокола. Один был оформлен за твит бывшего мэра от 23 марта, а другой – за сказанное им в видеоролике на YouTube 18 марта.

Оба дела рассматриваются сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, сначала судья рассмотрела дело о посте в соцсетях. Ройзман был признан виновным, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Судебное заседание по делу о словах бывшего мэра, произнесенных им в видео, состоится позже.

Напомним, в начале марта в России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тогда жителя Кемерово, который предлагал совершать противоречащие закону действия, оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Теги: Ройзман, суд, протокол



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Развитие сюжета:

Ранее 29.03.2022 15:16 Мск Суд удвоил штраф Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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