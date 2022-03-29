29 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Абрамович находится в Стамбуле, где начинаются российско-украинские переговоры

В стамбульском дворце Долмабахче начинается очередной раунд российско-украинских переговоров. На место встречи уже приехала украинская делегация. По данным ТАСС, в Стамбуле сейчас находится и российский бизнесмен Роман Абрамович, который неофициально участвует в переговорном процессе в качестве одного из посредников. Также с представителями делегаций встретится президент Турции Реджеп Эрдоган, он тоже уже прибыл во дворец.

Напомним, ранее СМИ сообщили о симптомах химического отравления, которые, якобы, возникли у Абрамовича и еще двух членов украинской делегации после одного из раундов переговоров в Белоруссии. Но позже эта информация была опровергнута.

Теги: стамбул, переговоры, роман абрамович



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