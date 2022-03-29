Абрамович находится в Стамбуле, где начинаются российско-украинские переговоры

В стамбульском дворце Долмабахче начинается очередной раунд российско-украинских переговоров. На место встречи уже приехала украинская делегация. По данным ТАСС, в Стамбуле сейчас находится и российский бизнесмен Роман Абрамович, который неофициально участвует в переговорном процессе в качестве одного из посредников. Также с представителями делегаций встретится президент Турции Реджеп Эрдоган, он тоже уже прибыл во дворец.

Напомним, ранее СМИ сообщили о симптомах химического отравления, которые, якобы, возникли у Абрамовича и еще двух членов украинской делегации после одного из раундов переговоров в Белоруссии. Но позже эта информация была опровергнута.