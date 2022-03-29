Царев опубликовал письма о том, что людей не выпускают из Запорожья и Днепропетровска

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев привел в своем телеграм-канале два письма от людей из Мариуполя, родственники которых решили эвакуироваться на Украину. Они фактически стали заложниками.

В одном случае люди поехали по гуманитарному коридору, предложенному украинским режимом, и через Запорожье их распределили в Днепропетровск. Они хотели уехать дальше, но их не пустили, сказав, что дальше ехать им нельзя и они остаются там без возможности покинуть город.

В этом же письме говорится, что в Запорожье люди захотели узнать про возможность нахождения в бомбоубежище под одной из школ, о наличии которого им известно, но им ответили, что там занято. Из города тоже не выпускают.

Во втором письме тоже рассказывается, что из Днепропетровска эвакуировавшихся не пускают в западном направлении. Они хотели выехать в Мариуполь под предлогом забрать оттуда родственника, но им ответили, что в таком случае нужно оставить кого-то из родных - фактически в качестве "залога".

Об этой проблеме сообщал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, минимум 37 мирных жителей Запорожья были убиты при попытке покинуть город.

Некоторые украинские телеграм-каналы писали, что из США поступила команда киевскому режиму провоцировать бои в городах, чтобы вызвать как можно больше жертв и разрушений и максимально затянуть военные действия. Для этого из городов не выпускают людей.