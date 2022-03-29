Екатеринбург отправил 12 тонн гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Это уже седьмая партия

Екатеринбург отправил очередную, седьмую партию гуманитарного груза беженцам из Донбасса, передает корреспондент Накануне.RU. Волонтеры объединенного штаба акции #Мывместе наполнили фуру 12 тоннами вещей первой необходимости и продуктов с длительным сроком годности.

Как пояснили в Сима Ленде, откуда и отправляется фура, все вещи для беженцев собираются в едином пункте на Крылова, 2, а в компанию они отправляются для финальной компоновки. Отсюда груз перемещается в Ростовскую область, где уже распределяется между развернутыми пунктами временного размещения или отправляется в Донбасс.

"Сегодня очередной груз отправляется с продуктами питания, а следующий пойдет со спортивным инвентарем", - рассказала депутат Госдумы от "Единой России", руководитель регионального штаба акции #Мывместе Жанна Рябцева.

Рябцева планирует посетить Донбасс и, по ее словам, уже напросилась с депутатами. Пока женщин не берут.

"Да, такое желание есть. Помимо того, чтобы пообщаться с людьми, самое главное передать гуманитарную помощь, потому что мы видим, что люди идут со всей Свердловской области, приносят буквально последнее, но новое. Покупают одежду, постельное белье, очень много идет детских подарков для ребятишек, что каждый хочет передать частичку себя и главное письма поддержки нашим солдатам", - заключила депутат.

Напомним, первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью была отправлена из Екатеринбурга в Ростовскую область 22 февраля. Еще 12 тонн груза было отправлено 6 марта. На сегодняшний день в Свердловской области в рамках акции #МыВместе удалось собрать более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.