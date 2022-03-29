Instagram*-блогеры в два раза чаще уходят во "ВКонтакте", чем в Telegram

Российские блогеры в поисках альтернативы запрещенному в России Instagram* (*принадлежит Meta**, которую Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией и запретил в России) чаще уходят во "ВКонтакте", чем в Telegram, посчитали исследователи платформы Perfluence. Оказалось, что ВК в качестве замены выбирают в два раза чаще, чем второе детище Павла Дурова.

"За период с 15 февраля по 16 марта динамика активности постинга на платформе показала, что количество публикаций в Instagram* снизилось на 30% (с 4109 публикаций в день до 1622). При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилась не более чем на 15%. Важно отметить, что количество ежедневных публикаций в Instagram* снизилось примерно на 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из сети Instagram*", - говорится в результатах аналитики.

Напомним, накануне суд признал, что россияне могут и далее пользоваться Facebook* и Instagram*, несмотря на запрет Meta** как экстремистской организации. "Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета** физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - говорится в опубликованной мотивировочной части решения российского суда.