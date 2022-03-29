Instagram*-блогеры в два раза чаще уходят во "ВКонтакте", чем в Telegram

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Китае назвали нацизмом действия ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Instagram*-блогеры в два раза чаще уходят во "ВКонтакте", чем в Telegram

Российские блогеры в поисках альтернативы запрещенному в России Instagram* (*принадлежит Meta**, которую Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией и запретил в России) чаще уходят во "ВКонтакте", чем в Telegram, посчитали исследователи платформы Perfluence. Оказалось, что ВК в качестве замены выбирают в два раза чаще, чем второе детище Павла Дурова.

"За период с 15 февраля по 16 марта динамика активности постинга на платформе показала, что количество публикаций в Instagram* снизилось на 30% (с 4109 публикаций в день до 1622). При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилась не более чем на 15%. Важно отметить, что количество ежедневных публикаций в Instagram* снизилось примерно на 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из сети Instagram*", - говорится в результатах аналитики.

Напомним, накануне суд признал, что россияне могут и далее пользоваться Facebook* и Instagram*, несмотря на запрет Meta** как экстремистской организации. "Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета** физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - говорится в опубликованной мотивировочной части решения российского суда.

Теги: instagram, вконтакте, соцсеть, telegram



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети