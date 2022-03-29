29 Марта 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Славнефть-Мегионнефтегаз" поддержит югорский фестиваль детской анимации

В Югре пройдет V фестиваль-конкурс детского анимационного кино "ТаЁЖкины сказки". Генеральным партнером мероприятия выступает "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, нынешний фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России и 350-летию со дня рождения Петра I. Жюри предстоит оценить около 190 работ, в создании которых участвовали более 300 юных мультипликаторов из России и стран ближнего зарубежья. Победителей конкурса объявят 2 апреля.

(2022)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В программу фестиваля включены также мастер-классы от мэтров отечественной мультипликации. Опытные режиссеры и сценаристы помогут ребятам освоить новые техники и приемы раскрытия сюжета и создания качественного и интересного анимационного кино. Творческим результатом этого общения станет фестивальный мультфильм.

"Создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений нашей программы социнвестиций. Поддерживая творческие проекты и инициативы, мы помогаем юным югорчанам развивать такие качества, как креативное мышление, нестандартный подход к решению задач, умение выстраивать партнерские отношения. Различные фестивали и конкурсы также позволяют расширять кругозор, формировать любознательность. Все это, безусловно, пригодится ребятам в будущем, и не только в профессиональной карьере", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

 

 

Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, фестиваль анимации



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