Сенатор: Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины

Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях", - сказал Цеков РИА Новости.

Напомним, ранее секретарь генерального совета "Единой России" заявил, что Россия будет восстанавливать украинский Мариуполь, пострадавший в ходе военных действий. В Кремле, однако, отметили, что Владимир Путин пока никак не формулировал свою позицию на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что как минимум, необходимо дождаться завершения специальной военной операции.