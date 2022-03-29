Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили ход освободительной операции. Об этом сообщил Пушилин в своем телеграм-канале.

"Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса", - написал он.

Кадырову также был вручен орден Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса.

Днем ранее Пушилин провел встречу в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым и председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым.

Кадыров написал, что он прибыл в Мариуполь, "чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей". Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и 900 комплектов военного обмундирования. В скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. На данный момент большая часть города находится под контролем ВС РФ и ДНР.

Позже он отметил, что военная операция в Мариуполе "по очищению города от бандеровцев, нациков и оголтелых шайтанов без рода и племени" идет в соответствии с разработанным планом.

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"Мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что подарил нам жизнь именно в это время и дал возможность уничтожать бандеровскую нечисть, нацистов, а также чеченоговорящих шайтанов. Мы с честью выполним приказ нашего Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина", - написал Кадыров.

Он заверил, что скоро доложит президенту о готовности выступить на взятие Киева.

Пушилин вчера также сказал, что операция по освобождению Мариуполя идет к завершению.