В Челябинской области с начала года индекс промпроизводства вырос на 3%

В Челябинской области индекс промышленного производства за два месяца 2022 года вырос на 3%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкономразвития региона.

В феврале индекс промпроизводства вырос на 4,5% по сравнению с февралем прошлого года. Рост отмечается в двух секторах экономики из четырех.

Так, показатели в отрасли добычи полезных ископаемых выросли к февралю прошлого года на 4,3%, в обрабатывающих производствах – на 6,1%.