29 Марта 2022
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Политика За рубежом
сланцевый газ, СПГ, танкер (2016) | Фото: forum.privet.com

Власти Японии попросят компании не платить за российский газ в рублях

Власти Японии обратятся к национальным компаниям с просьбой не соглашаться на оплату за российский природный газ в рублях. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, пишет Regnum.

По его словам, это будет сделано "в соответствии с договоренностями на уровне стран G7".

При этом пока неясно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки сжиженного природного газа из России под требование об оплате в рублях.

Напомним, как заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, страны G7 отказываются платить за российский газ в рублях. По его словам, "все министры G7 согласились, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не намерена "заниматься благотворительностью" и бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

Теги: япония, газ, рубли



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