29 Марта 2022
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деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Австралия ввела санкции против 39 россиян

Австралия ввела санкции против 39 россиян из-за "дела Магнитского". Сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел страны.

"В рамках первого транша правительство почтит память господина Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, целенаправленными санкциями и запретами на поездки в отношении 14 российских граждан, ответственных за серьёзную коррупцию, которую он разоблачил, и ещё 25 российских преступников и соучастников его жестокого обращения и смерти. Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запреты на поездки. Это гарантирует, что Австралия не станет безопасным убежищем для тех, кто уже заблокирован от стран-единомышленников и их финансовых систем", - заявили в австралийском МИД.

Напомним, ранее Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей, среди которых – предприниматель Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Всего под санкции попали 33 российских бизнесмена, банкира и члены их семей. В список попали также председатель правления "Банка Россия" Дмитрий Лебедев, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, его жена Екатерина Игнатова и трое их сыновей, всего там значатся 33 фамилии.

Теги: Австралия, санкции, дело Магнитского



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Ранее 14.03.2022 09:30 Мск Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей


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