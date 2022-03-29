29 Марта 2022
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Экономика Свердловская область За рубежом
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: prostoinvesticii.com

Свердловским производителям начали искать партнеров в странах Азии

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области совместно с отраслевыми ведомствами и деловыми объединениями будет отрабатывать заявки предприятий по линии импорта комплектующих и материалов для производства продукции.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, речь идет об исполнении действующих контрактов со странами Евросоюза, Великобритании и США на поставку товаров из этих стран и поиске новых форматов сотрудничества с контрагентами. Кроме этого, параллельно запущены мероприятия по подбору для свердловских производителей партнеров в странах Азии – в первую очередь в Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии – для замещения импортируемого оборудования из Европы и Америки.

Как пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, сейчас формируется база заявок предприятий и реестр востребованных товаров. По его словам, в ближайшее время планируются переговоры с российским торгпредством в Китае. Затем в планах – организация прямых бирж контактов в формате В2В, а чуть позже – и с другими странами, где выпускается необходимая высокотехнологичная продукция.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственных за обеспечение стабильности экономики и социальной сферы региона в условиях санкций.

Теги: производство, партнеры, Китай, Свердловская область



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