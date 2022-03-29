Тюменского туроператора обвиняют в гибели туристки в Перми

По уголовному делу о гибели туристки, которая упала в ущелье в Прикамье, обвинение предъявлено 33-летнему индивидуальному предпринимателю из Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Мужчина оказывал туристические услуги и в феврале прошлого года в соцсетях разместил объявление о туристическом походе в Прикамье по маршруту "Усьвинские столбы" и "Каменный город".

В результате группа туристов из 18 человек прибыла на арендованном автобусе в поселок Усьва Пермского края. Утром 13 февраля 2021 года группа в сопровождении двух представителей туристического клуба, без специального оборудования, выдвинулись по маршруту восхождения "Усьвинские столбы". Во время восхождения 38-летняя туристка упала в ущелье глубиной около 30 метров.

Когда спасатели смогли добраться до нее, она еще была жива. Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. По дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась.

"Обвиняемый в нарушение положений законодательства назначил ведущими группы лиц, заведомо зная, что они не являются инструкторами-проводниками, профессионально не подготовлены для сопровождения туристов и обеспечения их безопасности при прохождении туристских маршрутов", - говорится в сообщении.

В следственном комитете не уточнили об избрании меры пресечения для обвиняемого. В СКР сообщают, что в настоящий момент "продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на завершение расследования уголовного дела".