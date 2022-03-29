СМИ: Роскомнадзор проверяет, насколько хорошо блокируются заблокированные сайты

Роскомнадзор проверяет, как хорошо операторы блокируют сайты, которые ранее ведомство велело заблокировать.

Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) потребовал от операторов завершить такую проверку до 31 марта.

При этом блокировать сайты должен сам Роскомнадзор, а не операторы. Ведомство ставит на сети операторов устройства блокировки. Но эксперты говорят, что оборудование Роскомнадзора может стоять не на всех сетях и работать со сбоями, а в перспективе ситуация ухудшится из-за дефицита комплектующих, пишет "Коммерсант".

С начала военной операции России на Украине регулятор заблокировал сайты более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram (головная компания двух последних Meta признана в России экстремистской).

Один из операторов поделился своими ощущениями от проверки Роскомнадзора: "Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки".