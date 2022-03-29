29 Марта 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2003) | Фото

Землетрясение привело к обрушению на шахте "Денисовская" в Якутии

Обрушение из-за землетрясения магнитудой 3,5 произошло на шахте "Денисовская" в Якутии.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, эвакуировано 72 человека, пострадавших нет.

Работа шахты приостановлена, в течение дня там будут проходить восстановительные работы.

Regnum пишет, что 28 февраля из-за землетрясения в шахте "Денисовская" произошел частичный вывал угля с бортов горных выработок на двух участках. Пострадали три человека.

Ранее на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел обвал горной породы. На поверхность самостоятельно поднялись 119 человек – вся третья смена шахты. 32-летний оператор комбайна не вышел на связь, позже горноспасатели нашли его тело.

Теги: обрушение, шахта денисовская, землетрясение



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