В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз

В Приморье на мель сел сахалинский сухогруз "Виктор". На борту в этот момент находились девять человек экипажа. Людей с корабля эвакуировали, пострадавших нет, передает "Восток-Медиа". Разлива нефтепродуктов в результате инцидента не наблюдается.

Компания-владелец судна сейчас пытается снять корабль с мели, но этому мешают неблагоприятные погодные условия – в регионе сильный ветер. Морская спасательная служба направила для снятия судна с мели два буксира.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.