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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге бывших МЧС-ников судят за мошенничество в особо крупном

В Екатеринбурге перед судом предстанут бывшие сотрудники подразделения регионального ГУ МЧС. Их обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере.
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Как показало расследование, еще в 2012 году пенсионер органов МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров данного ведомства с вопросом об увеличении пенсионных выплат. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, после этого они подготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о должностях, специальном звании и периодах службы бывшего сотрудника в подразделениях регионального ГУ МЧС, дающих ему право на получение пенсии по выслуге лет в большем размере, чем был назначен при увольнении.

Данные документы в дальнейшем были сданы в профильное подразделение ведомства. После чего, по данным следствия, пенсионеру МЧС в период с 2013 по 2021 годы необоснованно начислялся повышенный размер пенсионного обеспечения.

Как уточнили в прокуратуре, всего за восемь лет ему незаконно начислили свыше 1,2 млн рублей. Сейчас расследование завершено, уголовные дела направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд уральской столицы.

Теги: суд, МЧС, мошенничество, Екатеринбург



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