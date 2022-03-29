29 Марта 2022
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Политика В России
Тополь-М, ракеты, МБР (2014) | Фото: Минобр РФ

В России никто не рассматривает идею применения ядерного оружия – Песков

В России никто не рассматривает идею применения ядерного оружия, любой исход военной операции на Украине не может стать поводом для такого развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу PBS.

Журналист телеканала спросил, даст ли Владимир Путин команду использовать ядерное оружие, если третья сторона вмешается в украинский конфликт.

"Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться", — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом Песков призвал "разделять эти две вещи — существование России и специальную военную операцию на Украине, которые не имеют ничего общего друг с другом".

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы", — сказал Песков.

Также Песков добавил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО.

Теги: дмитрий песков, ядерное оружие, военная операция



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