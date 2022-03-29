29 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Златоусте завели уголовное дело на женщину, оставившую пожилую мать взаперти без еды и воды

В Златоусте по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности 91-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 10 марта жительница города ушла из дома, оставив без присмотра свою мать, которая является незрячим инвалидом и не может передвигаться. Помещения она закрыла на ключ. При этом в доме не было продуктов питания и воды.

Пожилую женщину через четыре дня обнаружил участковый уполномоченный отдела полиции. Он осуществлял поквартирный обход, когда услышал пенсионерку, просившую о помощи.

Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование этого уголовного дела, обеспечив его завершение в возможно короткий срок.

Теги: пенсионерка, инвалид, уголовное дело,



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