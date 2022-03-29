29 Марта 2022
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Общество В России
Роман Абрамович (2018) | Фото:Mark Freeman/flickr.com/photos/46357488@N00

BBC аннулировала собственное сообщение об отравлении Абрамовича

"Русская служба Би-би-си" опровергла сообщение о том, что представитель Романа Абрамовича дал комментарий о симптомах отравления миллиардера.

"Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным", - говорится в Telegram-канале BBC.

Ранее корпорация на ссылкой на источник, близкий к бизнесмену, сообщила, что якобы в начале марта он действительно был отравлен, однако сейчас уже здоров.

О том, что Абрамовича, участвовавшего в организации российского-украинских переговоров, якобы отравили, сообщает "The wall street journal", ссылаясь на свои источники. По данным издания, у Абрамовича и украинских участников мирных переговоров после встречи в Киеве в начале этого месяца появились симптомы отравления. Среди симптомов – покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на их лицах и руках.

Также появлялась информация в СМИ об отравлении представителя украинской делегации на переговорах с Россией, народного депутата Рустема Умерова. Сам он опроверг эти данные.

Напомним, ранее стало известно, что Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины. Информацию об этом подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры продолжаются "между двумя переговорными командами: российской и украинской".

Теги: абрамович, отравление, украина



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Ранее 28.03.2022 19:37 Мск WSJ: Абрамовича, участвовавшего в организации российского-украинских переговоров, пытались отравить
Ранее 24.03.2022 14:05 Мск Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной


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