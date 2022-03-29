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Политика Свердловская область В России
Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

На Ройзмана составили административные протоколы за дискредитацию российской армии

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили сразу два административных протокола.
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Речь идет о статье 20.3.3. КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев призывал проверить якобы "лайк" Ройзмана под постом, призывающим к уничтожению врагов украинского нацбатальона "Азов" (запрещенном в России).

Сам Ройзман накануне заявлял, что он не в курсе, по какому именно эпизоду на него собираются составлять протокол: "Пока не знаю за что. Видимо за все. Узнаю – расскажу. Все норм".

Как пишет издание "Вечерние ведомости", один протокол был составлен за твит Ройзмана от 23 марта, другой – за сказанное им в видеоролике на YouTube 18 марта. Ожидается, что оба дела будут рассматриваться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта в России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Житель Кемерово, который предлагал совершать противоречащие закону действия, был оштрафован на 60 тысяч рублей.

Теги: Ройзман, протокол, ВС, Екатеринбург



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