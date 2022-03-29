Во Франции горожанин "припёр к стене" Макрона из-за роста цен на энергоносители, бензин и продукты питания

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со старшеклассниками в Дижоне попал под шквал критики со стороны горожанина. Отец семейства пожаловался главе государства на растущие цены.

Видеозапись разговора приводит издание "Figaro". Житель Дижона рассказал своему президенту, что пребывает в отчаянии из-за роста цен на энергоносители, бензин и продукты питания.

22 марта стало известно, что Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков в стране. По его словам, эта мера поможет наиболее бедным семьям и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.