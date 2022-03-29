В ООН заявили, что пытки военнопленных на Украине должны быть расследованы

Организация Объединенных Наций призвала Россию и Украину начать расследование после того, как в Сети появились видеоролики с пытками военнопленных.

Как заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, подобные случаи жестокого обращения с пленными должны быть немедленно прекращены.

Глава миссии также отметила, что стороны конфликта обязаны гуманно обращаться с военнопленными, следуя нормам международного гуманитарного права, пишет Regnum.

По ее словам, ООН еще "в процессе проверки всех опубликованных материалов".

Напомним, ранее в Сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих. На видеозаписи, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении, позициях армии. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры".

По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.