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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ

Министерство транспорта России разработало новую версию так называемого законопроекта о такси.

Агрегаторов предлагается обязать предоставлять "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности. Речь идет о данных, "используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси".

К какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ — в тексте проекта закона не сказано. Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

В законопроекте говорится, что в настоящее время вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми россиянами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в законодательстве не урегулированы, сообщает РБК.

Законопроект вводит ответственность для агрегаторов, которые сейчас лишь оказывают информационные услуги. "Это ударит и по кошельку клиентов, и по кошельку водителей. Стоить ждать повышения цен, уменьшения доходов водителей, увеличение расходов пассажиров", - полагает председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

Теги: такси, ФСБ



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