Росавиация из-за хакеров перешла на бумажный документооборот

Росавиация из-за атаки хакеров перешла на бумажный документооборот.

Об этом говорится в телеграмме главы ведомства Александра Нерадько. Из него следует, что данное решение принято "в связи с временным отсутствием доступа к Сети интернет и сбоем в системе электронного документооборота Росавиации". Информационное взаимодействие будет осуществляться по каналу АФТН (для срочных коротких сообщений), фельдъегерской почтой и почтовыми отправлениями "Почтой России", — сказано в телеграмме.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в авиавластях, в ситуации со сбоем системы электронного документооборота агентства, который произошел из-за хакерской атаки на этих выходных, разбираются правоохранительные органы.

О фактической потере Росавиацией документов в электронном виде рассказал менеджер российской авиакомпании. Это привело к тому, что 28 марта пропала возможность зайти в базу данных авиационных учебных центров, в которой находятся все документы для обмена информацией с Росавиацией — к примеру, списки преподавателей, утвержденные программы обучения авиационного персонала.

Это может привести к тому, что Росавиация потеряет информацию обо всех одобренных преподавателях авиационных учебных центров.