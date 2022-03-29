Сотовые операторы введут ограничения на безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи "исключить неограниченное потребление трафика".

Ведомство заявило об ограничении на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева. В документе предлагается "сбалансировать объемы потребляемого трафика" абонентами в рамках тарифных планов. Мобильным операторам посоветовали, в том числе предусмотреть "разумное сокращение таких объемов".

Это необходимо для "равномерной нагрузки на сети связи" для обеспечения качества связи в условиях "санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования", сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA исключила российскую компанию "Мегафон", которая находилась в организации с 1995 года.

Причин, по которым было принято решение, в сообщении не указывается. Также российского оператора исключили из "перечня роуминговых партнеров".