ЦБ РФ посоветовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям страны конвертировать платежи по валютным ипотечным займам в рубли по официальному курсу на 18 февраля.

Прежде всего, мера затронет ипотеки с задолженностью не более $150 тыс. на 1 февраля, а также кредитов, выданных для покупки единственного жилья в РФ.

Как сообщается в письме регулятора, кредиты заемщиков, заявления по которым поступят в банки до 31 мая, следует конвертировать по официальному курсу валюты на 18 февраля.

При этом "пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика".

По данным на 1 февраля, непогашенными оставались 2011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд руб. В основном это кредиты, выданные до 2014 года, сообщает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об увеличении ставки по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 7%, а будет 12%.При этом Путин поставил очень сложную задачу перед правительством: "Кредитный портфель по ипотеке должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Если будет риск недостижения этого параметра, то надо будет подумать об изменении и донастройке программы".