Армения: Азербайджан готовит почву для новой атаки на Нагорный Карабах

Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

В Совбезе страны также указали, что Азербайджан "готовит почву для новых провокаций в сторону Нагорного Карабаха для совершения нападения", в том числе обвиняя Армению в деструктивных действиях, сообщает News.am со ссылкой на заседание армянского Совета безопасности.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что сообщения Министерства обороны России от 27 марта о выводе азербайджанских войск из села Фурух в непризнанной республике Нагорный Карабах не соответствуют действительности.

Напомним, в Нагорном Карабахе введено военное положение в связи с продвижением азербайджанских военных, сообщила пресс-служба главы НКР.