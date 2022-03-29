29 Марта 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Военные России обнаружили в Мариуполе тела людей со следами пыток

В подвалах освобожденных зданий в Мариуполе военные России обнаружили тела мирных граждан, на коже которых "вырезана неонацистская символика", заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, спасенные из города мирные жители подтверждают факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.

Мизинцев также сообщил, что в пригороде Харькова боевики обстреляли из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате этого три человека погибли, еще десять получили ранения.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства девушки в Мариуполе. Следователи должны установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

По данным следствия, ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов.

Теги: пытки, Украина, Мариуполь



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