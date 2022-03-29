Четыре российских музея оказались среди самых посещаемых в мире

Обнародован список 100 самых посещаемых музеев в мире за 2021 год.

Его составила международная редакция издания об искусстве The Art Newspaper. На первом месте на протяжении четырех лет находится французский Лувр. В прошлом году его посетили 2,82 млн человек.

На второй позиции в рейтинге оказался Национальный музей Китая (2,26 млн человек), потеснивший Русский музей в Санкт–Петербурге.

Замыкает тройку с 2,24 млн проданных билетов московский Мультимедиа Арт Музей – единственный в топ–10, которому удалось восстановиться после эпидемии коронавируса.

В первой десятке также находятся еще два российских музея. На шестом месте расположился Эрмитаж (1,64 млн посещений), на девятом – Третьяковская галерея (1,58 млн проданных билетов).

В топ–100 включены Пушкинский музей, который оказался на 28 месте с показателем 766 тыс. посетителей, музеи Московского Кремля (44 место, 578 тыс.).

Единственным частным музеем из России в списке стал музей "Гараж", занявший 71 строчку с показателем 408 тыс. посетителей.

В 2021 году совокупные доходы частных и государственных музеев и выставок, по оценке InterMedia, составили около 82 млрд руб., тогда как в 2019 году – 95,8 млрд руб., пишут "Ведомости".