Байден не исключил встречу с Путиным

Американский лидер Джо Байден допускает встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, это зависит от темы переговоров.

"Это зависит от того, о чем он хочет говорить. Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться. Что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину", — ответил президент США, передает Reuters.

Также Байден сообщил, что слова о том, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине, не отражают политику администрации США, а являются его личной позицией.