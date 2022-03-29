29 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

Байден не исключил встречу с Путиным

Американский лидер Джо Байден допускает встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, это зависит от темы переговоров.

"Это зависит от того, о чем он хочет говорить. Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться. Что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину", — ответил президент  США, передает Reuters.

Также Байден сообщил, что слова о том, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине, не отражают политику администрации США, а являются его личной позицией.

Теги: Байден, Путин, США



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