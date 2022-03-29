29 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Госкорпорация ВЭБ вышла из капитала Мосбиржи

Госкорпорация ВЭБ.РФ продала свой пакет акций Московской биржи.

Речь идет о размере в 8,404% или 191 млн 299 тыс. 389 бумаг, исходя из их текущей стоимости (93,5 руб. за штуку на закрытии торгов 28 марта) сумма сделки могла составить 1,81 млрд руб.

Данный пакет бумаг приобрела госкомпания "Алмазювелирэкспорт", которая осуществляет экспортом алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий.

Как сообщает ВЭБ, данный актив был непрофильным и стоял на продаже более года. Отмечается, что полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Великобритания анонсировала новые ограничительные меры против банков России.

Лондон готовится заморозить активы ВЭБ, "Совкомбанкам и "Открытия". Также в планах британских властей остановить для кредитных организаций из России проведение клиринга — в первую очередь для "Сбербанка". Также ведется работа над персональными санкциями против "российских олигархов".

Теги: ВЭБ, Мосбиржа



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