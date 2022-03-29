29 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Личное возмущение: Байден объяснил свои слова о Путине

Американский лидер Джо Байден сообщил, что слова о том, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине, не отражают политику администрации США, а являются его личной позицией.

По словам главы Белого дома, он не отступает от своих слов, они выражали его "личные чувства" и возмущение, которое было вызвано общением с украинскими беженцами в Польше 26 марта. По этой причине Байден не намерен приносить извинения, сообщает Reuters.

По мнению президента США, на Путина "никто не может повлиять".

До этого Байден заявил, что не хочет отстранения от власти Путина и смены политического режима в России.

Теги: Байден, Путин, США



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