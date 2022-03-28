В Тюменской области началось восстановление поголовья птицефабрики "Боровская"

В Тюменской области началось восстановление "Боровской птицефабрики". До декабря планируют завести 2 млн инкубационных яиц. Также появятся 600 тыс. цыплят суточных гибридных курочек и 28 тыс. цыплят племенного поголовья, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства области.

"На сегодня осуществили три поставки инкубационного яйца и три – цыплят кур-несушек. Для обеспечения предприятия племенным материалом выбрали российских поставщиков. Все договоры подписаны, цены и график зафиксированы", - уточнили в центре.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал сроки открытия "Боровской птицефабрики". Назвать точную дату губернатор затруднился, однако отметил, что, скорее всего, производство начнется ближе к лету, а точнее – "спустя несколько месяцев с завоза птицы".

13 октября 2021 г. в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.