WSJ: Абрамовича, участвовавшего в организации российского-украинских переговоров, пытались отравить

Российского миллиардера Романа Абрамовича, участвовавшего в организации российского-украинских переговоров, якобы отравили, сообщает "The wall street journal", ссылаясь на свои источники.

По данным издания, у Абрамовича и украинских участников мирных переговоров после встречи в Киеве в начале этого месяца появились симптомы отравления. Среди симптомов – покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на их лицах и руках.

Напомним, ранее стало известно, что Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины. Информацию об этом подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры продолжаются "между двумя переговорными командами: российской и украинской".

В пресс-службе олигарха подтвердили, что он предложил помощь украинскому правительству в достижении мирного урегулирования. Люди, которые разговаривали с ним, говорят, что Абрамович тратит много времени на это. Так, в последние недели его частные самолеты совершали зигзагообразные рейсы между Россией, Турцией и Израилем.