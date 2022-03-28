28 Марта 2022
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Общество Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

На Украине сбит Ми-8, летевший эвакуировать командиров нацбатальона "Азов", - Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали о ходе военной операции на Украине.

Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск, обороняющих пригороды Киева. Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

В районе Мариуполя, в 5 км от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчинённых командиров нацбатальона "Азов". Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.

В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины, среди которых – две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Теги: Минобороны РФ, Мариуполь



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